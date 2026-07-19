Lokum gibi, yedikçe yediriyor. Tarla fiyatı 10 lira, kamyonlarla dağıtılıyor

Büyüklüğü ve lezzetiyle ünlenen Diyarbakır karpuzunun hasadı, devam ediyor. Tarlalardan toplanarak kamyonlarla kent merkezi ile bölge illerinin yanı sıra Iğdır, Niğde ve Trabzon'a da gönderilen karpuzların tarladan kilosu 8 ile 10 lira arasında değişiyor.

Kentte bu yıl 18 hektarlık alanda ekim yapan üretici Gökhan Menteşe, “Çok güzel bir karpuz yetiştirdik. Hem cins olarak hem tip olarak, iç olarak da muazzam bir tat var. Mezopotamya topraklarında böyle güzel karpuz yetiştirmek her babayiğidin harcı değildir. Elimizden geleni yaptık.