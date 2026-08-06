Lüks otomobille milyonluk soygun. Kar maskesi takıp para ve altınları çaldılar

Selçuklu ilçesinde iddiaya göre, avize işiyle uğraşan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, dövizciden çıktıktan sonra 42 AVZ 10 plakalı kamyonetiyle sokak üzerindeki bir boyacıya geldi.

Tadilatta olan dükkanına boya almak isteyen şahıs, içerisinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası olan çantayı araçta bıraktıktan sonra kapıyı kilitleyip boya dükkanına girdi. Bu sırada şüpheliler ise beyaz renkli lüks bir otomobille önce kamyonetin yanından geçerek çevreyi kontrol etti.