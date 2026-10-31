Mağarada insanlardan uzak yaşıyordu. Babası gelip ikna etti, Ankara'daki evine götürdü

Uzun bir yolculuğun ardından Bursa'ya ulaşan yaşlı baba, Düzgün Çelik'in misafiri oldu. Çelik, oğlunun durumunu Hüseyin M.'ye şöyle anlattı:

"Aşağıda sığınma evleri var götüreyim seni dedim. Kabul etmedi. ‘İnsanlardan uzak kalmak istiyorum’ dedi. Birjkaç gündür yemek getiriyorum, arada kontrol ediyorum. Buralarda sürekli geziyorum. Elimden geldiğince bakıyorum. "

Ardından ikilinin buluşması için gerekli hazırlıklar yapıldı, sonunda beklenen kavuşma gerçekleşti.