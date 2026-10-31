Mağarada insanlardan uzak yaşıyordu. Babası gelip ikna etti, Ankara'daki evine götürdü
31.10.2026 13:28
83 yaşındaki Hüseyin M., Bursa Uludağ'da bir mağarada insanlardan uzak şekilde yaşamını sürdüren 52 yaşındaki oğlunun yanına gitti. İkili, sonrasında Ankara'ya birlikte döndü.
52 yaşındaki Tamer M., Bursa'nın simgelerinden Uludağ'da bir mağarada insanlarda uzak şekilde yaşamını sürdürüyordu.
Dağcı Düzgün Çelik, adamın ormanlık alanda kaldığını öğrenince önce ihtiyaçlarını karşıladı, ardından ailesini bulmak için harekete geçti.
Çelik'in adımları sonucu oğlunun Uludağ'da bir mağarada kaldığını öğrenen 83 yaşındaki baba Hüseyin M., Ankara'dan yola çıktı.
Uzun bir yolculuğun ardından Bursa'ya ulaşan yaşlı baba, Düzgün Çelik'in misafiri oldu. Çelik, oğlunun durumunu Hüseyin M.'ye şöyle anlattı:
"Aşağıda sığınma evleri var götüreyim seni dedim. Kabul etmedi. ‘İnsanlardan uzak kalmak istiyorum’ dedi. Birjkaç gündür yemek getiriyorum, arada kontrol ediyorum. Buralarda sürekli geziyorum. Elimden geldiğince bakıyorum. "
Ardından ikilinin buluşması için gerekli hazırlıklar yapıldı, sonunda beklenen kavuşma gerçekleşti.