Mahalledeki herkesin soyadı aynı. "Bazen faturamı başkası ödüyor"
17.10.2026 10:16
Hatay'da Karacanlık Mahallesi'nde yaşayan 200 kişi aynı soyadını taşıyor. İsim benzerliği nedeniyle işler öyle karışıyor ki, kişiler bazen başkasının faturasını ödüyor.
Hatay'da Reyhanlı ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Karacanlık Mahallesi'nde yaklaşık 200 vatandaş yaşıyor ve hepsinin soyadı "Öztoprak."
Mahallede yaşayanlar, birbirlerini ayırt edebilmek için ikinci isim veya baba isimlerini kullanıyor; çocuklara "Efnan", "Arya" gibi bölgede çok bulunmayan adlar konuluyor.
Resmi işlemlerde karışıklığın önüne TC kimlik numaralarıyla geçiliyor.
Kamu görevlileri hariç herkesin soyadının aynı olması, ilk kez mahalleye gelenleri şaşırtıyor.
Muhtar Ali Öztoprak, mahallenin tarihini şöyle anlatıyor:
"Karacanlık Mahallesi, 1950'li yıllardan bugüne kadar ikamet ettiğimiz mahallemiz, köyümüzdür. Burada iki dededen gelen ve Öztoprak soyadını taşıyan aileler yaşıyor. Mahallemizin adı da geçmişte burada çok sayıda bulunan karacan ağaçlarından geliyor.
Bu ağaçlardan dolayı Karacanlık adıyla anılan bir mahallemiz var. Bazen isim karışıkları yaşanıyor. Buna çözüm olarak çocuklarımıza ikinci isim vermek zorunda kalıyoruz. Ahmet Mustafa, Mehmet Mustafa, Efnan, Arya gibi isimler kullanıyoruz. Daha önce burada yerleşim vardı. Mahallemizde yaşayanların bir kısmı akrabalarımızdı. Depremden sonra Reyhanlı, Antakya ve Kırıkhan gibi ilçelere göç ettiler."
Muhtar, daha önce burada 150 haneye yakın bir yerleşim yeri olduğunu, 2023 yılındaki depremden sonra nüfusun küçüldüğünü anlatırken "Depremin verdiği tahribattan sonra mahallemizde ciddi bir küçülme yaşandı. Kimlik meselesi bizim yaşımıza kadar bir sorundu. Bizim yaşıtımızdan sonra bu sorun azalmaya başladı. Ancak daha önce burada bu sıkıntı çok yaşandı, çok görüldü." ifadesini kullandı.
Ahmet Öztoprak da herkesin soyadının aynı olması nedeniyle bazen yanlışlıkla akrabalarının faturalarını ödediklerini söyledi:
“Burası Karacanlık Mahallesi'nin merkezi. Aşağı yukarı 180-185 kişilik bir nüfusa sahibiz. İki dededen geliyoruz; biri Hasan, diğeri Tahir. Bu iki dededen gelen ailelerin tamamı Öztoprak soyadını taşıyor. Şimdiye kadar aramızda başka bir soyadı olmadı. İsim benzerliklerinden dolayı tabii ki karışıklıklar yaşanıyor. Bazen başkasının faturasını ben ödüyorum, bazen de benim faturamı başkası ödüyor. Kendi aramızda anlaşıp sonradan hesaplaşıyoruz.”
Ahmet Öztoprak, durumu şöyle ayrıntılandırdı:
"Örneğin, Ahmet Öztoprak isminde başka biri oluyor. Fatura bana geliyor, ben de T.C. kimlik numarasına bakmadan gidip ödüyorum. O da aynı şekilde benim faturamı ödeyebiliyor. Daha sonra faturalar karşılaştırıldığında kimin ne kadar ödeme yaptığı ortaya çıkıyor. E-Devlet üzerinden kontrol ediyorum; bakıyorum, fazla ödeme yapmışım ya da benim faturam daha düşük çıkmış. Sonra birbirimizle karşılaştırıp kimin faturasını ödediğimizi anlıyoruz.
Bazen amcamın çocuğunun faturası çıkıyor, bizimki çıkmıyor. Bizde Ahmet Halit oğlu, Yakup Halit oğlu, Ali Ömer oğlu, Mehmet Hasan oğlu gibi farklı isimlendirmeler kullanılıyor. Lakap yerine daha çok kişinin babasının adıyla anılması söz konusu.
Arapça isimlendirmeler de kullanılıyor. Örneğin Ahmet Alkali, Yakup Alkali gibi isimlerle birbirimizi ayırt ediyoruz. Bazen biri gelip belli bir kişiyi soruyor. Biz de o kişinin bizim mahallemizde yaşamadığını söylüyoruz. Çünkü aynı soyadı taşıyanlar başka mahallelerde de bulunabiliyor. Burası ise tamamen Öztoprak ailesinden oluşan bir mahalle."