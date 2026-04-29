"Mahcup" duruşuyla biliniyor. Karlar eriyince ortaya çıktı, İslam'da hüznü temsil ediyor
29.04.2026 15:32
AA
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde arazide karın erimesiyle ortaya çıkan mahcup lale çiçek açtı.
Genellikle Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yetişen bir tür olan çiçek, aşağı doğru baktığı için "mahçup" ismiyle anılıyor.
Özellikle nisan ve mayıs aylarında açan mahcup lale, Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin kuzeyinde bulunan bin 700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nın eteklerinde güzel görüntüler sunuyor.
Vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çeken mahcup lale, bölgeye gidenler tarafından fotoğraflanıyor.
Bilimsel adı "fritillaria pinardii" olan bitki, literatürde "ters lale" olarak bilinen endemik cinsin bir üyesi olarak öne çıkıyor. Ters lale, nadir bir canlı olduğu için koparılması halinde 700 bin lira para cezası uygulanıyor.
Boynu bükük duruşu nedeniyle Anadolu kültüründe pek çok efsaneye konu olan çiçeğin bazı alt türlerinin doğadan toplanması yasak ve yüksek cezai yaptırımları var.
Hatay bölgesinde, özellikle Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerinde ve yaylalarda Mart ile Mayıs ayları arasında çiçekleniyor.
Ömrü oldukça kısa olan mahcup lale, tarih boyunca bazı kültürlerde dikkatli olunması şartıyla tıbbi amaçlarla kullanıldı.
Bazı türleri zehirli olan bitki, Hristiyan ve İslam ikonografisinde hüznü ve sadakati sembolize ediyor. İkonografi, kullanılan sembollerin, işaretlerin ve figürlerin anlamlarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanıyor.
