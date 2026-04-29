"Mahcup" duruşuyla biliniyor. Karlar eriyince ortaya çıktı, İslam'da hüznü temsil ediyor

Boynu bükük duruşu nedeniyle Anadolu kültüründe pek çok efsaneye konu olan çiçeğin bazı alt türlerinin doğadan toplanması yasak ve yüksek cezai yaptırımları var.

Hatay bölgesinde, özellikle Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerinde ve yaylalarda Mart ile Mayıs ayları arasında çiçekleniyor.

Ömrü oldukça kısa olan mahcup lale, tarih boyunca bazı kültürlerde dikkatli olunması şartıyla tıbbi amaçlarla kullanıldı.

Bazı türleri zehirli olan bitki, Hristiyan ve İslam ikonografisinde hüznü ve sadakati sembolize ediyor. İkonografi, kullanılan sembollerin, işaretlerin ve figürlerin anlamlarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanıyor.