Makineler tarlaya indi, hasat başladı, kilosu 12 TL

Drone ile havadan görüntülenen hasat çalışmaları, Trakya'nın bereketli topraklarında oluşan sarı başak denizini gözler önüne serdi. Tarlalarda bir yandan biçerdöverler arpayı hasat ederken, diğer yandan çiftçiler de verim ve kaliteyi yakından takip ediyor. Bu yıl kış ve ilkbahar döneminde alınan yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını belirten üreticiler, geçen yıllara göre daha yüksek verim beklediklerini ifade ediyor.