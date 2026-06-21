Makineler tarlaya indi, hasat başladı, kilosu 12 TL
21.06.2026 10:50
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde arpa hasadı başlarken, tarlalara giren biçerdöverler altın sarısı başakları biçmeye başladı. Yağışların yeterli olması nedeniyle üreticiler bu yıl yüksek verim bekliyor.
Tekirdağ'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tarım arazilerinde hasat hareketliliği başladı. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan kentte çiftçiler, aylar süren emeklerinin karşılığını almak için tarlalara yöneldi. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi'nde başlayan arpa hasadıyla birlikte biçerdöverler geniş ekili alanlarda çalışmaya başladı.
Drone ile havadan görüntülenen hasat çalışmaları, Trakya'nın bereketli topraklarında oluşan sarı başak denizini gözler önüne serdi. Tarlalarda bir yandan biçerdöverler arpayı hasat ederken, diğer yandan çiftçiler de verim ve kaliteyi yakından takip ediyor. Bu yıl kış ve ilkbahar döneminde alınan yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını belirten üreticiler, geçen yıllara göre daha yüksek verim beklediklerini ifade ediyor.
KİLOSU 12 TL
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ise il genelinde yaklaşık 200 bin dekar alanda arpa ekimi yapıldığını belirterek, "Bu yıl 140 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Yağışların olumlu etkisiyle dekar başına ortalama 650-700 kilogram verim öngörüyoruz. Arpa fiyatları da kilogramda 12-12,5 TL seviyelerinde seyrediyor. Hasat sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.
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