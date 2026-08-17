Malatya kayısısına rakip çıktı. Santa Maria ve nektarin

Malatya'nın toprak yapısının potasyum bakımından son derece zengin olduğunu kaydeden Kırteke, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı esinti ve kaliteli sulama imkanlarının meyvelerde olağanüstü bir tat oluşturduğunu belirtti. Farklı vilayetlere gönderilen numunelerden tam not aldıklarını ifade eden Kırteke, "Nasıl ki Malatya kayısısı dünyada aromasıyla meşhur ise burada yetiştirdiğimiz Santa Maria armudu ve nektarinde de aynı eşsiz lezzeti yakaladık. Tüketicilerden inanılmaz bir talep var" ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE DOĞRUDAN SERVİS

Meyve bahçesinin yanı sıra 6 bin adet sofralık üzüm fidanı dikerek bağcılık alanında da yatırımlarını büyüten Kırteke, Malatya şehir merkezine 5 kilogramlık paketlerle üreticiden tüketiciye doğrudan servis ağı kurduklarını söyledi. Taleplere yetişmekte zorlandıklarını aktaran Kırteke sonbahar döneminde 10'ar dönümlük yeni bahçeler kurarak 'Malatya Nektarını' ve 'Malatya Santası' markasıyla pazardaki paylarını büyüteceklerini kaydetti.