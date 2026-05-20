Malatya'daki deprem sonrası içme suyu uyarısı
20.05.2026 11:41
Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası içme suyunda bulanıklık meydana geldi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem içme suyunda bulanıklık oluşmasına neden oldu.
Battalgazi'de bu sabah saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta Malatya olmak üzere çevre şehirlerde hissedildi.
EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Depremi hisseden vatandaşlar, korkuyla bulundukları yerden çıktı. Malatya Valiliği, deprem nedeniyle kentte eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Sarsıntının ardından açıklama yapan uzmanlar, daha büyük bir deprem beklenmediğini söyledi.
İÇME SUYUNDA BULANIKLIK MEYDANA GELDİ
Deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı ancak şehirdeki içme suyu kaynağında sarsıntının etkisiyle bulanıklık meydana geldi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, bir açıklama yaparak, doğal hareketlilik nedeniyle şebekeye verilen suda geçici bulanıklık gözlemlendiğini bildirdi.
NORMALLEŞENE KADAR SU İÇMEYİN
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 10:46
|38.2406
|38.5364
|7.00
|0.80
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 10:28
|38.2594
|38.5847
|7.07
|1.40
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 10:26
|38.2603
|38.5861
|7.08
|1.50
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 10:24
|38.2389
|38.5644
|7.00
|1.40
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 10:21
|38.2536
|38.5900
|12.10
|3.60
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 10:19
|38.2358
|38.5575
|7.00
|1.10
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 10:17
|38.2167
|38.5858
|7.00
|1.20
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:57
|38.2500
|38.5269
|7.00
|1.60
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:53
|38.2433
|38.5711
|7.00
|1.20
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:52
|38.2733
|38.5875
|7.18
|1.40
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:52
|38.2681
|38.5942
|6.86
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Mayıs 2026 09:50
|39.2400
|28.1197
|7.26
|1.60
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:49
|38.2875
|38.5250
|7.00
|1.00
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:48
|38.2594
|38.5203
|7.00
|2.00
|Selçuklu (Konya)
|20 Mayıs 2026 09:48
|38.1036
|32.7578
|6.97
|1.10
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:41
|38.2536
|38.5875
|7.10
|2.80
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:41
|38.2331
|38.5550
|7.01
|2.90
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:39
|38.2419
|38.5767
|7.00
|1.90
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:38
|38.2517
|38.5717
|7.04
|1.80
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:35
|38.2867
|38.6064
|12.08
|1.80
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:34
|38.2500
|38.5833
|10.87
|2.20
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:26
|38.2267
|38.5544
|7.00
|2.10
|Pütürge (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:25
|38.2389
|38.5903
|7.00
|1.90
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:24
|38.2569
|38.5731
|7.00
|1.70
|Dalaman (Muğla)
|20 Mayıs 2026 09:22
|36.9281
|29.1203
|7.00
|1.90
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:20
|38.2594
|38.5700
|7.00
|2.10
|Pütürge (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:17
|38.2325
|38.5794
|7.00
|2.20
|Pütürge (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:17
|38.2397
|38.5817
|7.00
|2.00
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:16
|38.2867
|38.6067
|7.00
|1.60
|Battalgazi (Malatya)
|20 Mayıs 2026 09:00
|38.2742
|38.5794
|7.03
|5.60
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20 Mayıs 2026 08:58
|37.8331
|36.5569
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Mayıs 2026 08:13
|39.1894
|28.2250
|6.99
|1.40
|Çamardı (Niğde)
|20 Mayıs 2026 08:00
|37.8875
|35.1203
|7.00
|1.40
|Genç (Bingöl)
|20 Mayıs 2026 07:50
|38.6569
|40.3731
|11.99
|1.70
|Dalaman (Muğla)
|20 Mayıs 2026 07:19
|36.8911
|29.1211
|7.07
|1.00
|Yeşilyurt (Malatya)
|20 Mayıs 2026 06:41
|38.2681
|38.2392
|6.96
|1.20
|Dalaman (Muğla)
|20 Mayıs 2026 06:40
|36.8806
|29.1497
|11.07
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Mayıs 2026 06:08
|39.2039
|28.2147
|7.00
|3.10
|Aladağ (Adana)
|20 Mayıs 2026 05:55
|37.5000
|35.3347
|6.48
|1.50
|Kangal (Sivas)
|20 Mayıs 2026 04:55
|39.3864
|37.3517
|12.70
|2.10
|Yalvaç (Isparta)
|20 Mayıs 2026 04:47
|38.2411
|30.9594
|7.08
|0.80
|Ulaş (Sivas)
|20 Mayıs 2026 04:45
|39.4081
|37.3058
|11.00
|2.40
|Gürün (Sivas)
|20 Mayıs 2026 04:26
|38.6700
|37.2775
|5.53
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Mayıs 2026 04:16
|39.2031
|28.1256
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Mayıs 2026 04:12
|39.1794
|28.1189
|0.78
|1.70
|Varto (Muş)
|20 Mayıs 2026 03:43
|39.0883
|41.5800
|7.13
|2.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Mayıs 2026 03:28
|39.1672
|28.2567
|5.64
|1.00
|Sivrice (Elazığ)
|20 Mayıs 2026 03:27
|38.4222
|39.1733
|7.00
|1.00
|Yeşilyurt (Malatya)
|20 Mayıs 2026 03:25
|38.2178
|38.3544
|7.00
|0.90
|İskilip (Çorum)
|20 Mayıs 2026 03:03
|40.8550
|34.4869
|7.03
|0.80