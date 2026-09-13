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Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın askeri bölgeye sıçradı

13.09.2026 15:18

DHA

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İstanbul Maltepe'de otluk alanda yükselen alevler kısa sürede büyüyerek askeri bölgeye sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın askeri bölgeye sıçradı
DHA

Yangın, saat 12.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda meydana geldi.

Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın askeri bölgeye sıçradı 1
DHA

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Kenan Evren Kışlası'na ait ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın askeri bölgeye sıçradı 2
DHA

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken polis, yolu kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının söndürülmesinin ardından yol trafiğe tekrar  açıldı. 

Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın askeri bölgeye sıçradı 3
DHA

Bölgede sğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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