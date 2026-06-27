Malzemeleri denizden çıkardı, "büyücüler" peşine düştü

“Uzaktan ben bu eşyayı gördüğüm zaman bir sigara paketi zannettim. Fakat dalışımı gerçekleştirip eşyayı aldığım zaman üzerinde bir vesikalık fotoğraf, Arapça yazılı kağıtlar ve bantla sarılmış olduğunu fark ettim.” diyen Fırat, şöyle devam etti:

“Sonra anladım ki bu bir büyü malzemesiydi. Ardından bu malzemeyi eve getirdim, açtık eşimle beraber ve bunu sosyal medyada yayınladık. Kim olduğunu bilmediğimiz bir vatandaşın vesikalık fotoğrafı vardı.”