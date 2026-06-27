Malzemeleri denizden çıkardı, "büyücüler" peşine düştü
27.06.2026 12:39
Son Güncelleme: 27.06.2026 13:41
Antalyalı dalgıç Hüseyin Fırat, bulduğu büyü malzemelerini denizden çıkarıp sosyal medyada paylaşınca tehdit edildi.
Antalya'da dalış yapan ve çektiği videoları “Su altında hayat var” isimli sosyal medya hesabında paylaşan dalgıç Hüseyin Fırat, kendisini tehdit edenlerden biri hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
VESİKALIK FOTOĞRAFLI BÜYÜ
Hüseyin Fırat, yaklaşık bir ay kadar önce Yalım Park'ın olduğu bölgeden yaptığı bir dalışta, falezlerin altında kıyıya yakın konumda büyü malzemesi bulduğunu belirtti.
“Uzaktan ben bu eşyayı gördüğüm zaman bir sigara paketi zannettim. Fakat dalışımı gerçekleştirip eşyayı aldığım zaman üzerinde bir vesikalık fotoğraf, Arapça yazılı kağıtlar ve bantla sarılmış olduğunu fark ettim.” diyen Fırat, şöyle devam etti:
“Sonra anladım ki bu bir büyü malzemesiydi. Ardından bu malzemeyi eve getirdim, açtık eşimle beraber ve bunu sosyal medyada yayınladık. Kim olduğunu bilmediğimiz bir vatandaşın vesikalık fotoğrafı vardı.”
"BİZE KARŞI BÜYÜ YAPMAKLA TEHDİT ETTİLER"
Fırat, bu malzemeyi paylaşırken fotoğrafın net olduğu yerleri bulanıklaştırdığını, bu kişiyi rahatsız edecek bir adım atmak istemediklerini söyledi.
Sonrasında “büyücüler” tarafından tehdit edildiklerini belirten Hüseyin Fırat, şunları kayda geçirdi:
“Bu insanları rahatsız etti aynı zamanda. Sosyal medyada bazı hesaplar bizi tehdit etti, bize hakaretler etti ve bize karşı büyü yapmakla tehdit ettiler. Bu hesapların profilleri açık olduğu için girip, inceledik. Bunlar 'metafizik' ve 'büyü’ gibi kavramlarla ilgilenen kişiler ve belli ki buradan ekmek yiyen kişiler.”
"DAHA İLERİ BÜYÜLERE DE DENK GELDİK"
Fırat, bazen daha ileri seviye büyülerle karşılaştıklarını da ifade etti.
"Vesikalık fotoğraflı büyülere denk geldik. Tablet büyülere denk geldik. Arapça yazılı kağıtların olduğu, cam şişelerin içine konulup atıldığı büyülere denk geldik. Büyülerle ilgili özellikle şu dikkatimizi çekti. İleri seviye büyüler genelde akan tatlı su şelalelerinin denizle birleştiği yerde çıkıyor. Muhtemelen bu arkadaşlar bunu tatlı suya atıyor, su da bunu denize getiriyor. Biz bunları şelale altlarında daha sık buluyoruz." diye konuştu.
Fırat, bu kişilerle ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Savcılık kanalıyla kimlik tespiti yapıldığında tazminat davası açacaklarını da sözlerine ekledi.
"EN POPÜLER BÜYÜ ASMA KİLİT"
Dalışlarında büyü olaylarıyla çok karşılaştıklarını da vurgulayan Fırat, en popüler büyü malzemelerini şöyle anlattı:
"Buna belki inanmayacaksınız ama o kadar çok büyü malzemesi çıkartıyoruz ki yani istisnasız her dalışta bir-iki büyü malzemesine denk geliyoruz. Bunlardan en yaygın olanları asma kilitler. Biz ilk başlarda bunları neden bu kadar çok bulduğumuzu anlayamıyorduk.
Sonradan takipçilerimiz bize söyledi. Bunlar kısmet açma, kısmet kapama büyüleri amacıyla kullanılıyormuş ve ben her dalışımda 4-5 tane asma kilide denk geliyorum."
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