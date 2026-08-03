Manisa'da motosikletli saldırgan dehşeti: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
03.08.2026 15:25
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kendisini takip eden başka bir motosikletlinin silahlı saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki oğlu yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Ahmetbedevi Mahallesi 309 Sokak'ta saat 11.30 sıralarında motosikletiyle seyir halinde olan Çetin Kıtıllı (43) ve arkasındaki oğlu Ayaz Kıtıllı'ya (17), başka bir motosikletle arkalarından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.
Baba ve oğlu vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çetin Kıtıllı özel bir hastaneye, oğlu Ayaz Kıtıllı ise Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan baba ve oğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Saldırının gerçekleştiği sokakta detaylı inceleme yapan polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
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