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Manisa'da otluk alanda çıkan yangın kağıt fabrikasına sıçradı

28.08.2026 16:08

DHA

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kağıt fabrikasına sıçradı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da otluk alanda çıkan yangın kağıt fabrikasına sıçradı
DHA

Sevilitepe Mahallesi'nde, Erbiller Sanayi Sitesi'nin arkasındaki otluk alanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki kağıt fabrikasına sıçradı.

Manisa'da otluk alanda çıkan yangın kağıt fabrikasına sıçradı 1
DHA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Turgutlu Belediyesi de iş makineleriyle destek verdi.

Manisa'da otluk alanda çıkan yangın kağıt fabrikasına sıçradı 2
DHA

Ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Kağıt fabrikasının bir bölümünde hasar meydana geldi.

Manisa'da otluk alanda çıkan yangın kağıt fabrikasına sıçradı 3
DHA

Fabrikada bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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