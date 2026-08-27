Mardin'de sıcaktan bunalan çocukları muhtar, su tankeriyle serinletti
27.08.2026 16:17
Mardin'in Artuklu ilçesinde hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşmasıyla bunalan çocuklar, mahalle muhtarının su tankerinden püskürttüğü suyla serinledi.
Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde etkili olan sıcak hava, çocukları farklı bir serinleme yöntemi bulmaya yöneltti. Bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması üzerine serinlemek isteyen çocuklar, durumu mahalle muhtarına iletti.
Daha önce yangın söndürme ve benzeri acil durumlar için kendi imkanlarıyla bir su tankeri temin eden Mahalle Muhtarı Abdurrahman Çimen, çocukların talebini geri çevirmedi.
Tankeri mahalle parkına götüren Muhtar Çimen, çocukların üzerine temiz su püskürterek serinlemelerini sağladı.
Tankerden akan suyun altında eğlenen çocukların o anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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