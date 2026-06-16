Mardin'de tarihi keşif. Yazılı kitabeler bulundu

Yapılan ilk incelemelerde, buluntuların tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilirken, kitabeler üzerindeki yazıların hangi dile ait olduğu ve hangi döneme tarihlendiğinin yapılacak bilimsel çalışmalar sonucunda netlik kazanacağı belirtildi. Kitabelerin bölgedeki tarihi yapılarla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, yazıtların birden fazla taş blok üzerinde yer aldığı görüldü.