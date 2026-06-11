Market, pazar, manavda yerini aldı. 450 liradan alıcı buldu

11.06.2026 09:43

İHA

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, ismini ilçeden alan coğrafi tescilli Çermik biberi, market, pazar ve manavlarda yerini almaya başladı.

Market, pazar, manavda yerini aldı. 450 liradan alıcı buldu
IHA

Eşsiz lezzeti ve aroması ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıkça tercih edilen Çermik biberi, tezgahlarda satılmaya başlandı.

Market, pazar, manavda yerini aldı. 450 liradan alıcı buldu 1
IHA

İlk hasat edilen ürünün kilogramı 450 liradan alıcı buldu. Özellikle sofralarda yemeklerin yanında tüketilen Çermik biberi, oldukça geniş bir pazar ağına sahip. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan zincir marketlerde ve online satış sitelerinde de pazarlanan ürün, hemen her ilden alınabiliyor.

Market, pazar, manavda yerini aldı. 450 liradan alıcı buldu 2
IHA

 Yemeklerin yanında tüketilmesinin dışında kurutma, pul biber ve reçel olarak ta tüketilen Çermik biberinin, aralık ayına kadar üretimi yapılıyor. İlerleyen günlerde, üretimdeki artışla beraber fiyat aralığının normal sınırlara düşmesi bekleniyor.