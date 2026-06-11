Market, pazar, manavda yerini aldı. 450 liradan alıcı buldu

İlk hasat edilen ürünün kilogramı 450 liradan alıcı buldu. Özellikle sofralarda yemeklerin yanında tüketilen Çermik biberi, oldukça geniş bir pazar ağına sahip. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan zincir marketlerde ve online satış sitelerinde de pazarlanan ürün, hemen her ilden alınabiliyor.