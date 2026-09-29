Markette gördü, tadını beğenince üretti. Fizik öğretmeni 3 yıldır bahçesinde yetiştiriyor

Bahçesinde yetiştirdiği aronyaların brix değerini refraktometreyle ölçen Turan, yaptığı ölçümde değerin 23 çıktığını kaydetti. Meyvelerde olgunluk ve tatlılık derecesini gösteren brix değerinin yüksek çıkmasıyla meyvenin tatlılığı da artıyor. Aronyada standart brix değerinin 18-20 arasında olduğunu belirten Turan, Gümüşdamla köyünün iklim koşullarının yüksek brix değerinde etkili olduğunu söyledi.

Refraktometreyle ölçümün nasıl yapıldığını da anlatan Turan, meyveden aldığı örneği cihazın üzerine damlattıktan sonra yayılmasını beklediğini, kapağını kapatarak güneşe doğru baktığında değerin ölçekte görüldüğünü aktardı. Turan, "Baktığımda şu anda 23 gösteriyor. Aronyanın standart Brix değeri 18 ile 20 arası olması gerekiyor. Ama bizim köyümüzün ikliminden dolayı brix değerimiz yüksek oluyor, daha kaliteli oluyor" diye konuştu.