Marmara Denizi'nde sıra dışı misafir. Sahanda yumurtaya benziyor

Sıcak denizlerde yaygın olarak bulunan bu türün Akdeniz ve Ege Denizi'nin yanı sıra daha önce Marmara Denizi'nin güney kıyılarında da görüldüğü kaydedildi.

Görünümü nedeniyle halk arasında farklı isimlerle anılan denizanasının, kubbeye benzeyen yuvarlak gövdeleri ve alt kısmındaki çok sayıdaki uzantısı en belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

Uzmanlar, bu tür denizanalarına karşı dikkatli olunması ve temas edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.