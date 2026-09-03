Marmara Denizi'nde sıra dışı misafir. Sahanda yumurtaya benziyor
03.09.2026 14:26
Son Güncelleme: 03.09.2026 14:28
Tekirdağ açıklarında su yüzeyine yakın bölgede, halk arasında "sahanda yumurta" olarak bilinen sarı ve kahverengi renkli denizanası görüntülendi.
Son dönemde Marmara Denizi'nde görülen farklı denizanası türlerine bir yenisi daha eklendi.
Su sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tekirdağ sahillerinde, halk arasında "sahanda yumurta" veya "maviş" olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası ortaya çıktı.
Tekirdağ açıklarında denize açılan vatandaşlar, su yüzeyinde dikkat çeken denizanalarını fark etti.
Yuvarlak gövdesi ve çok sayıdaki kollarıyla dikkat çeken denizanası, bir süre akıntıyla birlikte hareket etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıcak denizlerde yaygın olarak bulunan bu türün Akdeniz ve Ege Denizi'nin yanı sıra daha önce Marmara Denizi'nin güney kıyılarında da görüldüğü kaydedildi.
Görünümü nedeniyle halk arasında farklı isimlerle anılan denizanasının, kubbeye benzeyen yuvarlak gövdeleri ve alt kısmındaki çok sayıdaki uzantısı en belirgin özellikleri arasında yer alıyor.
Uzmanlar, bu tür denizanalarına karşı dikkatli olunması ve temas edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.