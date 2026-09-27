Marmara'da kısmet yarışı. Balıkçılar avladı

Balıkçıların balık, martıların ise balıkçı teknelerini takip ettiği anlar, Marmara Denizi'ndeki doğal yaşam ile balıkçılık faaliyetlerinin iç içe geçtiği renkli görüntüler olarak kayıtlara geçti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, martıların balıkçı teknelerinin çevresinde toplanmasının doğal bir durum olduğunu belirterek, "Her canlının olduğu gibi onların da rızıkları bizim balıkçı arkadaşlarımızdan temin ediliyor. Biz ağları denize attıktan sonra basarken bazen ölü balıklar oluyor. Martılar da bunlardan sebepleniyorlar. Gırgır tekneleri ağları geniş attıklarında martılar genellikle orada kısmetlerini arıyorlar" dedi.