Marmaris'e bir haftada 9 bin 400 turist geldi

Muğla’nın Marmaris ilçesine bu hafta gelen üç kruvaziyer gemisi, yolcu ve mürettebat dahil toplam 9 bin 400 turisti ilçeye getirdi. Ziyaretçiler, çarşı ve yat limanı başta olmak üzere kent merkezinde hareketlilik oluşturdu.

Marmaris Limanı’na 6 Ekim Salı günü MSC Divina 4 bin 500, 9 Ekim Cuma günü Astoria Grande ise bin 200 yolcu ve mürettebatıyla yanaştı.

Haftanın üçüncü kruvaziyeri AIDAstella da 10 Ekim Cumartesi günü 3 bin 700 yolcu ve mürettebatıyla limana geldi.

Gemilerden inen yolcular, kent merkezini ve çarşıyı gezdi. Marmaris Kaleiçi, kale çevresindeki sokaklar ve yat limanında ziyaretçi hareketliliği gözlendi.