Marmaris'te dehşet anı: İngiliz adam eşine saldırdı
03.07.2026 13:08
Son Güncelleme: 03.07.2026 13:29
Marmaris'te İngiliz bir turist, bir restoranda eşi ile çocuklarına şiddet uyguladı.
Marmaris'te bir İngiliz turist, eşi ile çocuklarına şiddet uyguladı.
Olay, 1 Temmuz saat 21.00 sıralarında Marmaris'teki bir restoranda meydana geldi.
Marmaris'te tatil yapan İngiltere vatandaşı erkek, henüz belirlenemeyen nedenle, bir anda yanındaki eşini iterek, yere düşürdü.
Annelerini korumaya çalışan çocuklarını da saldırmaya çalışan turisti, araya giren restoran çalışanları ile diğer müşteriler sakinleştirmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü.