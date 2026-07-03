Marmaris'te dehşet anı: İngiliz adam eşine saldırdı

Marmaris'te tatil yapan İngiltere vatandaşı erkek, henüz belirlenemeyen nedenle, bir anda yanındaki eşini iterek, yere düşürdü.

Annelerini korumaya çalışan çocuklarını da saldırmaya çalışan turisti, araya giren restoran çalışanları ile diğer müşteriler sakinleştirmeye çalıştı.