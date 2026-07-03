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Marmaris'te dehşet anı: İngiliz adam eşine saldırdı

03.07.2026 13:08

Son Güncelleme: 03.07.2026 13:29

DHA

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Marmaris'te İngiliz bir turist, bir restoranda eşi ile çocuklarına şiddet uyguladı.

Marmaris'te dehşet anı: İngiliz adam eşine saldırdı
DHA

Marmaris'te bir İngiliz turist, eşi ile çocuklarına şiddet uyguladı.

 

Olay, 1 Temmuz saat 21.00 sıralarında Marmaris'teki bir restoranda meydana geldi.

Marmaris'te dehşet anı: İngiliz adam eşine saldırdı 1
DHA

Marmaris'te tatil yapan İngiltere vatandaşı erkek, henüz belirlenemeyen nedenle, bir anda yanındaki eşini iterek, yere düşürdü.

 

Annelerini korumaya çalışan çocuklarını da saldırmaya çalışan turisti, araya giren restoran çalışanları ile diğer müşteriler sakinleştirmeye çalıştı.

Marmaris'te dehşet anı: İngiliz adam eşine saldırdı 2
DHA

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü.

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