Mayıs başladı ama yağış devam ediyor. Kar kalınlığı 160 santimetreyi buldu
01.05.2026 09:59
İHA
Erzurum Palandöken'de sezon sonu gelmesine rağmen kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Kar kalınlığı 160 santimetreyi buldu, kayak sezonu profesyonel sporcular için mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı.
Erzurum'da yağışlar, mart ve nisan aylarında da rekor seviyeye ulaştı.
Türkiye'nin kış turizminde öne çıkan merkezlerinden Palandöken'de kar kalınlığı, mayıs ayının ilk gününde dahi 160 santimetrenin altına inmedi.
30 Nisan'da sona ermesi planlanan kayak sezonu, bu nedenle uzatıldı.
Pistler, genel kullanıcılara yönelik kapanışın ardından profesyonel ekipler için açık kalmaya devam edecek.
Merkez 4-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında kayak kulüpleri ve milli takımların kullanımına tahsis edilecek.
Yüksek irtifası ve kar tutma kapasitesiyle fark oluşturan Palandöken, yılda toplam 6 aydan fazla kayak yapılabilen nadir merkezlerden biri olma unvanını pekiştirdi.
Ayrıca sezon süresi bakımından Avrupa'daki popüler kayak merkezlerini geride bıraktı.
