Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

19.05.2026 10:17

İHA

Kars'ta bahar ayında kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kent beyaza bürünürken ilerleyen günlerde kar yağışı yerini gök gürültülü bahar sağanaklarına bırakacak.

Anadolu Ajansı

Kars'ta mayıs ayının başından beri kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

 

Kentte etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Hanlar Geçidi mevkisi beyaza büründü.

Yüksek kesimdeki köyler ile yeni ekilen tarım arazileri karla kaplandı.

 

Doğaya bırakılan atlar ise karlı arazide beslenirken görüntülendi.

 

Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

KARS'TA HAVA DURUMU

Kars'ta bugün hava sıcaklığı 0 derece. Hissedilen sıcaklığın eksi 2 derece olduğu kentte öğle saatlerinde sıcaklıklık 12 derecelere çıkacak.

 

İlerleyen günlerde ise gök gürültülü sağanaklar devam edecek ve sıcaklık yükselecek.

