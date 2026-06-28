Mega yat "Golden Odyssey" Bodrum açıklarına demirledi

Birçok konfora sahip ve 2015'te yapılan yatta 16 kabinde 32 misafir konaklayabiliyor. 21 knot seyir hızına çıkabilen yatta, 60 personel görev yapıyor.

Yatta ayrıca yüzme havuzu, kuaför ve güzellik salonu ile doktor muayene odası da bulunuyor.