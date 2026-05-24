Meksika ormanlarından Erzurum köyüne. Yağmur ormanlarının gizemli canlısı Oltu'da görüntülendi
24.05.2026 09:26
Erzurum'un Oltu ilçesinde vatandaşın bahçesinde gördüğü dev kelebek şaşkınlık ve heyecan oluşturdu.
Oltu'nun Halitpaşa Mahallesi'nde bahar temizliği yapan Yılmaz Özden, daha önce hiç görmediği büyüklükte bir kelebeği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
"İLK DEFA BÖYLESİNİ GÖRDÜM"
Bahçesinde çalıştığı sırada kabalak yaprağı üzerindeki büyük kelebeğin dikkatini çektiğini belirten Özden, ilk kez böyle bir türle karşılaştığını söyledi. Özden, "Çiftliğimde bahçemde çalışırken bir şey dikkatimi çekti. Yaklaştığımda kocaman bir kelebek olduğunu gördüm. Kanatlarında gözleri andıran şekiller, uçlarında ise rengârenk motifler vardı. İlk defa böyle bir kelebek gördüm" dedi.
BAYKUŞ KELEBEĞİ OLARAK BİLİNİYOR
Görüntülenen kelebeğin, halk arasında "Baykuş kelebeği" olarak bilinen Caligo cinsine ait türlerden biri olduğu değerlendiriliyor. Baykuş gözünü andıran büyük kanat desenleriyle dikkat çeken bu kelebekler, genellikle Meksika, Orta ve Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında yaşıyor.
