Memurluktan istifa edip Avrupa yollarına çıktı: "Bir günde üç ülke geçiyorum"

Önder, önce yurt içinde çalıştığını, daha sonra yurt dışı seferlerine çıktığını kaydetti.

Yaklaşık 2,5 yıldır Avrupa'da çalıştığını ifade eden Önder, "Genellikle Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa arasında sefer yapıyorum. Bazen gün içerisinde üç ülkeye geçtiğim oluyor. Her gün başka bir yerde uyanmak, farklı kültürler görmek ve yeni insanlar tanımak işin en güzel taraflarından biri" dedi.

Mesleğin zaman zaman yorucu olduğunu belirten Önder, "Mental olarak evi özlediğim zamanlar oluyor. Fiziksel olarak da yorulduğum oluyor ancak büyük araç kullanmak bana keyif veriyor. Son seferimde yedi ay yurt dışında kaldım. Daha sonra uçakla Türkiye'ye geldim" diye konuştu.