Merakına yenik düştü, 65 bin lira cezayı yedi
03.06.2026 05:05
Kayseri'de çıkan yangını merak ederek olay yerine giden alkollü ve ehliyetsiz bir sürücüye 65 bin TL para cezası kesildi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde metruk haldeki bir ikamette çıkan yangını merak eden S.Ü., 38 HV 163 plakalı otomobiliyle olay yerine geldi.
1.69 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Ekipler tarafından ehliyetsiz olduğu belirlenen S.Ü.’nün alkollü olduğundan da şüphelenen ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geldi.
Yapılan kontrollerde, S.Ü.’nün 1.69 promil alkollü olduğu belirlendi.
Alkollü sürücüye ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ‘alkollü araç kullanmak’ suçlarından toplamda 65 bin TL idari para cezası yazıldı.
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü S.Ü. ehliyet başvurusunu en erken 6 ay sonra yapabilecek.