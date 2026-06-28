Merkeze 37 kilometre uzaklıkta. Saklı cennet uğrak noktası oldu

Ailesiyle birlikte kanyonda piknik yapmaya gelen Ahmet Uslu, Güldere'nin yöre için önemli bir doğal güzellik olduğunu belirterek, "Karaman merkezde oturuyorum. Ailemle birlikte geldim. Hafta sonu bizim için güzel oluyor. Sıcak havalarda buz gibi suda serinlemek için Karaman'ın güzel noktalarından biri de burası. Burası Gödet diğer adıyla Güldere diye de biliniyor. Ortasından su akıyor, her taraf yemyeşil. Kuraklığın ortasında burası tam bir saklı cennet. Vadinin arasından sular akıyor, içi ağaçlarla ve yeşilliklerle dolu. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Hafta sonu ailecek gelinebilecek, kamp yapılabilecek bir yer" dedi.