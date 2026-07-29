Mersin'de kendi kendine yetişiyor. Seyyar tezgahta var: Doğal C vitamini takviyesi

Kent merkezinde seyyar tezgahta satış yapan Doğan Güneş, bu yıl sezonun hava şartları nedeniyle geç açıldığını belirterek, "Bu sene hava serin gittiği için geç başladı. Yaklaşık bir haftadır sezonu açmışız. Açılışı tanesi 20 liradan yaptık. Hava çok sıcak olduğu için bu meyveyi termosta soğuk muhafaza edip vatandaşlara soğuk olarak sunuyoruz" dedi.

Dikenli incirin sağlık açısından da faydalı olduğunu dile getiren Güneş, "Yağ yakımına birebirdir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kalbi korur ve sindirim sistemini destekler. Şu anda talep az. Meyvenin biraz daha sararması gerekiyor. İnşallah haftaya ilgi artacaktır" diye konuştu.

Vatandaşlardan Batın Okan ise, "Her yıl bu dönemlerde çıkıyor. Görüntüsü ve tadıyla insanı cezbeden bir meyve. Özellikle buzun içinde soğutularak sunulması tadını daha da güzelleştiriyor. Sağlıklı olduğuna inanıyorum ve sezon boyunca hemen hemen her gün tüketiyorum. Tadı gerçekten bal gibi" ifadelerini kullandı.