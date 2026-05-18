Mersin'de restorana silahlı saldırı. 4 kişi hayatını kaybetti

Restoranda yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Yusuf Oktay ile Abdullah Koca da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece, restoran sahiplerinden Sabri Pan ve çalışan Ahmet Ercan Can'ın hayatını kaybettiği olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

Çoban olduğu belirtilen Yusuf Oktay'ın saldırı sırasında restoranın yakınlarında hayvan otlattığı öğrenildi. Oktay ile Koca'nın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Ölenlerin yakınları hastane önüne gelerek ağıt yaktı. Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik hem havadan hem karadan çalışmalar devam ediyor.