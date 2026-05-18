Mersin'de restorana silahlı saldırı. 4 kişi hayatını kaybetti

18.05.2026 17:59

NTV - Haber Merkezi

Mersin'de bir restorana düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de Tarsus ilçesinde bir restorana pompalı tüfekli saldırı gerçekleştirildi. 


Olayda 4 kişi hayatını kaybetti. 

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Metin Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kadelli Mahallesi Dörtler mevkisinde meydana geldi. Metin Ö., husumet beslediği Sabri ve Samet Pan kardeşlerin işlettiği restorana pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar Sabri Pan, Ahmet Ercan Can ve Mehmet T. ile bazı müşterilere isabet etti. 

 

Metin Ö. kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Sabri Pan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Ercan Can da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

Restoranda yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

 

Yaralılardan Yusuf Oktay ile Abdullah Koca da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece, restoran sahiplerinden Sabri Pan ve çalışan Ahmet Ercan Can'ın hayatını kaybettiği olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. 

 

Çoban olduğu belirtilen Yusuf Oktay'ın saldırı sırasında restoranın yakınlarında hayvan otlattığı öğrenildi. Oktay ile Koca'nın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

 

Ölenlerin yakınları hastane önüne gelerek ağıt yaktı. Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik hem havadan hem karadan çalışmalar devam ediyor.