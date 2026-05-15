Mersin'de "sarıkız" hasadı başladı. Bahçede 100 liraya satılıyor
15.05.2026 11:01
Mersin'de havaların ısınmasıyla sarıkız fasulyenin hasadı başladı.
Mersin'de havaların ısınmasıyla birlikte açıktaki meyve ve sebzelerde hasat peş peşe ilerliyor.
Erik, kayısı ve yeni dünya gibi meyvelerden sonra şimdi de sebzelere geçildi. Yaklaşık bir ay önce örtü altında toplanmaya başlayan fasulyenin açıkta bahçelerde ilk hasadı yapıldı.
İşçiler, tek tek topladıkları fasulyeleri kasalarla iç pazara gönderdi. Bahçede yaklaşık 100 TL'den alıcı bulan 'sarıkız' cinsi fasulye, hem fiyatı hem de verimi ile üreticisini memnun etti.
Erdemli ilçesindeki bahçesinde üretimi sürdüren çiftçilerden Zeliha Seyrek (72), "İlk hasadı yapıyoruz, pazarı çok güzel" dedi.
BÜYÜKŞEHİRLERE GÖNDERİLİYOR
Sarıkız cinsi fasulyenin veriminin ve fiyatlarının da tatmin edici olduğunu anlatan Seyrek, bahçede toplanan ürünlerin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt içinde birçok şehre gittiğini söyledi.
Sıcağın altında çalıştıklarını belirten işçilerden İsa Aslan da kadınların toplama işini, kendisinin ise küfe taşıdığını söyledi.
