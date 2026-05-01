Mersin'den dünyaya satılıyor. Soğuk hava hasadını geciktirdi
01.05.2026 14:30
AA
Mersin'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen sofralık Mut kayısısında hasat başladı.
Elverişli iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği ilçede, coğrafi işaret tescilli kayısının hasadı işçiler tarafından yapıldı.
Ağaçlardan toplanan kayısılar, özenle kasalara yerleştirilerek iç piyasa ve ihracata gönderilmeye hazırlanıyor.
Üretici Orhan Çavdar, sezonu verimli ve güzel şekilde açtıklarını söyledi.
Mut kayısısının diğer bölgelere göre daha erken hasat edildiğini belirten Çavdar, ürünün raf ömrü, aroması ve lezzetiyle öne çıktığını ifade etti.
Üreticilerden Kutlay Emdirme de soğuk hava ve don nedeniyle biraz gecikmeli başlayan hasadın bereketli geçmesi temennisinde bulundu.
Bölgenin sahip olduğu özel mikroklima iklimi sayesinde nisan sonu itibarıyla olgunlaşan tescilli Mut kayısısı; yoğun aroması, etli yapısı ve yüksek şeker oranıyla yoğun ilgi görüyor.
İlaçsız tarıma uygun doğal yapısıyla öne çıkan Şekerpare, Matador ve Çağatay gibi erkenci türler, Avrupa’dan Ortadoğu’ya kadar geniş bir coğrafyaya gönderilerek bölge ekonomisine ciddi bir katma değer sağlıyor.
