Mersinli üreticiler çağrı yaptı. "Yerlisi ithalden yüzde 50 daha ucuz"
24.07.2026 10:41
Son Güncelleme: 24.07.2026 10:42
Yerli muzun bahçede kilogramı 25-30 liraya kadar gerileyen Mersin'de üreticiler, tüketicilere "İthal yerine yerli muz alın, üreticiye destek olun" çağrısı yaptı.
Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Erdemli ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada coğrafi işaret tescilli yerli muz, yıl boyunca örtü altı ve açık arazilerde üretiliyor.
Türkiye'de hasat edilen yaklaşık 950 bin ton muzun yarıdan fazlası, kentteki 70 bin dekarlık üretim alanından karşılanıyor.
Ülkede tüketilen her iki muzdan birinin yetiştiği Mersin'de üreticiler ise tüketicilere yerli muzu tercih etmeleri çağrısında bulunuyor.
"YAZ MEYVELERİ BU SENE ÇOK VERİMLİ"
Aralıklı hasatlara rağmen muzun bahçe de alım fiyatı ise 25-30 TL civarında seyrediyor. Üreticiler de ithal muzun marketlerde 100 ile 120 TL arasında satıldığına dikkat çeken üreticiler, bahçede 30, market ve pazarlarda 50 ile 70 TL arasında değişen yerli muzun alınarak destek olunmasını istedi.
Yoğun hasat dönemi olmamasına rağmen muzdaki fiyat düşüklüğünün sebebinin yaz meyvelerinin bu sene çok verimli olmasından kaynaklandığı ifade edildi.
"YERLİ MUZ ALIN BİZE DESTEK VERİN"
"Yerli muz alın bize destek verin"
Öte yandan sabah erken saatlerde 50 derelerdeki seraların içerisinden kesilen muzlar, tesislerde ayrıştırma ve paketlemeden sonra 10-15 gün sarartma odalarında bekletiliyor. Yeterli olgunluğa gelen muzlar daha sonra tırlarla İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Van başta olmak üzere yurt genelinde her şehre gönderildiği belirtildi.
MUZA TALEP AZALINCA FİYAT GERİLEDİ
Muz hasadı yapanlardan Yafes Akça, "Normal sezondaki gibi olmasa da 15 günde bir hasat yapılıyor. Yaz sezonunda diğer meyveler tercih edildiği için muz çok tercih edilmiyor bu yüzden fiyatı uygun oluyor" dedi.
Sezon olmadığı için muz hasadının az olduğuna değinen üretici Durmuş Ali Taluy da "Yazın meyve çok olduğu için muza talep düşüyor. Bizler de ithal muz yerine yerli muz tüketin diyoruz. Yerli muz araması ve tadıyla iyidir. Şu anda ithal muz 120 TL, yerli muz bahçede 25 TL. Tüketicilerimizin yerli muz alarak bize destek vermesini talep ediyoruz" diye konuştu.
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