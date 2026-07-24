Mersinli üreticiler çağrı yaptı. "Yerlisi ithalden yüzde 50 daha ucuz"

Aralıklı hasatlara rağmen muzun bahçe de alım fiyatı ise 25-30 TL civarında seyrediyor. Üreticiler de ithal muzun marketlerde 100 ile 120 TL arasında satıldığına dikkat çeken üreticiler, bahçede 30, market ve pazarlarda 50 ile 70 TL arasında değişen yerli muzun alınarak destek olunmasını istedi.

Yoğun hasat dönemi olmamasına rağmen muzdaki fiyat düşüklüğünün sebebinin yaz meyvelerinin bu sene çok verimli olmasından kaynaklandığı ifade edildi.