Mesai saatlerine sıcak hava düzenlemesi. Öğlen 14.00'te paydos edecekler

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çalışanların sağlığı ve iş güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

"Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bu dönemde çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerimizi yeniden düzenledik." diyen Zencirci, "Hem personelimizin güvenliğini gözetiyor hem de belediye hizmetlerinin vatandaşlarımıza kesintisiz şekilde ulaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.