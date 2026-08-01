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Mesai saatlerine sıcak hava düzenlemesi. Öğlen 14.00'te paydos edecekler

01.08.2026 10:44

İHA

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Aydın'ın Germencik ilçesinde sıcak hava nedeniyle belediye çalışanlarının mesai saatleri değiştirildi. Personel öğlen 14.00'te paydos edecek.

Mesai saatlerine sıcak hava düzenlemesi. Öğlen 14.00'te paydos edecekler
IHA

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle Germencik Belediyesi, saha personelinin sağlığını korumaya yönelik mesai saatleri konusunda yeni bir çalışma düzenlemesini hayata geçirdi.

Mesai saatlerine sıcak hava düzenlemesi. Öğlen 14.00'te paydos edecekler 1
IHA

Germencik Belediye Başkan Burak Zencirci'nin talimatıyla yapılan düzenlemeyle personelin mesai saatlerinde aşırı sıcaktan en az düzeyde etkilenmesi amaçlandı.

Mesai saatlerine sıcak hava düzenlemesi. Öğlen 14.00'te paydos edecekler 2
IHA

Bu kapsamda mesai saatleri 06.00 ile 14.00 olarak düzenlendi.

Mesai saatlerine sıcak hava düzenlemesi. Öğlen 14.00'te paydos edecekler 3
IHA

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çalışanların sağlığı ve iş güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

 

"Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bu dönemde çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerimizi yeniden düzenledik." diyen Zencirci, "Hem personelimizin güvenliğini gözetiyor hem de belediye hizmetlerinin vatandaşlarımıza kesintisiz şekilde ulaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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