Mesai saatlerine sıcak hava düzenlemesi. Öğlen 14.00'te paydos edecekler
01.08.2026 10:44
Aydın'ın Germencik ilçesinde sıcak hava nedeniyle belediye çalışanlarının mesai saatleri değiştirildi. Personel öğlen 14.00'te paydos edecek.
Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle Germencik Belediyesi, saha personelinin sağlığını korumaya yönelik mesai saatleri konusunda yeni bir çalışma düzenlemesini hayata geçirdi.
Germencik Belediye Başkan Burak Zencirci'nin talimatıyla yapılan düzenlemeyle personelin mesai saatlerinde aşırı sıcaktan en az düzeyde etkilenmesi amaçlandı.
Bu kapsamda mesai saatleri 06.00 ile 14.00 olarak düzenlendi.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çalışanların sağlığı ve iş güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.
"Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bu dönemde çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerimizi yeniden düzenledik." diyen Zencirci, "Hem personelimizin güvenliğini gözetiyor hem de belediye hizmetlerinin vatandaşlarımıza kesintisiz şekilde ulaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.