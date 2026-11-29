Mesleğine duyduğu aşkı anlattı. "Dünyaya bir daha gelsem yine bu işi yaparım"
29.11.2026 09:39
Hatay'ın Antakya ilçesinde simit satarak geçimini sağlayan Fatma Çelik, mesleğine duyduğu aşkı "Dünyaya bir daha gelsem yine bu işi yaparım." diye anlattı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Fatma Çelik, Uzun Çarşı'da bulunan tezgahının başında simitçilik yapıyor.
Yıllar önce eşinden devraldığı tezgahın başına geçen Çelik, Antakya simidi, Antakya kahkesi, poğaça türlerini ve börekleri müşterilerine sunuyor.
Çocukları büyüyünce çalışma hayatına atılan Çelik, ilk zamanlarda tedirginlik yaşadığını, ancak zamanla müşterilerinin sevgisini kazanmaya başladığını söyledi.
Çelik, "Taze gevrek, simitler! Buyurun, tazesi, gevreği burada" diyerek müşterilerini bekliyor.
Fatma Çelik, bu işe nasıl başladığını anlatırken “2017 yılında simitçiliğe başladım. Aslında eşimin daha önceden çarşıda simit tezgahı vardı. Yıllarca oradan ekmek yedik. Çocuklarım biraz büyüyünce ben de çalışmak istedim. Eşim de bu işi yapabileceğimi söyledi. İlk başlarda oldukça tedirgindim. Çünkü daha önce kadın simitçi görmemiştim. Genellikle bu işi erkekler yapıyordu. Ancak 'Bismillah' diyerek başladım. Yapabildiğimi ve başarabileceğimi gördüm.” ifadesini kullandı.
Çelik, mesleğine duyduğu aşkı da “Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum ve mesleğimi çok seviyorum. Dünyaya bir daha gelsem yine simitçi olmak isterim. İşimi severek yapıyorum, gelmediğim gün kendimi huzursuz hissediyorum.” diye tarif etti; ardından şunları söyledi:
“Tezgahımızda Antakya simidi, Antakya kahkesi, tahinli ve sütlü simitlerin yanı sıra kaşarlı, peynirli, zeytinli ve biberli poğaçalar bulunduruyoruz. Ayrıca katmer, sigara böreği ve çeşitli börekler de satıyoruz. Elimizden geldiğince müşterilerimize farklı ürünler sunmaya çalışıyoruz.”
Simitçiliği 10 yıldır tek başına yapan Fatma Çelik, tezgahını “eşinin emaneti” olarak tanımladı. Çelik, şunları söyledi:
"Eşim bu işi bıraktı, ben ise çalışmak istediğim için devam ettim. Eşimin bana bıraktığı emaneti, sağlığım elverdiği sürece sürdürmeye çalışacağım. Antakya'da beni tanımayan çok az insan vardır. Kadın, erkek, genç, yaşlı birçok müşterimin beni sevdiğine inanıyorum. Bir yere taşındığımızda müşterilerime 'beni bulun, ben buralarda bir yerdeyim' diyorum. Onlar da beni buluyor. İnsanların sevgisini ve saygısını kazanmak benim için çok değerli.
İlk başladığım zamanlarda insanların beni benimsemesi kolay olmadı. Günde 50 simit bile satamadığım oluyordu. İnsanların bakışlarından, hatta sesimden rahatsız olan esnaflar vardı. Ancak zamanla beni tanıdılar ve bu işi yapabildiğimi gördüler. Sonrasında onlar da beni bağırlarına bastılar. Bu işten kazandığımla geçimimi sağlıyor, üç çocuğumun geleceği için çalışıyorum.
Eşim de fırında çalışarak ailemize katkı sağlıyor. Çocuklarımızın geleceği için elimizden geleni yapıyoruz. Çok şükür, emeğimizle ayakta duruyoruz."