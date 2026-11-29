Fatma Çelik, bu işe nasıl başladığını anlatırken “2017 yılında simitçiliğe başladım. Aslında eşimin daha önceden çarşıda simit tezgahı vardı. Yıllarca oradan ekmek yedik. Çocuklarım biraz büyüyünce ben de çalışmak istedim. Eşim de bu işi yapabileceğimi söyledi. İlk başlarda oldukça tedirgindim. Çünkü daha önce kadın simitçi görmemiştim. Genellikle bu işi erkekler yapıyordu. Ancak 'Bismillah' diyerek başladım. Yapabildiğimi ve başarabileceğimi gördüm.” ifadesini kullandı.

Çelik, mesleğine duyduğu aşkı da “Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum ve mesleğimi çok seviyorum. Dünyaya bir daha gelsem yine simitçi olmak isterim. İşimi severek yapıyorum, gelmediğim gün kendimi huzursuz hissediyorum.” diye tarif etti; ardından şunları söyledi:

“Tezgahımızda Antakya simidi, Antakya kahkesi, tahinli ve sütlü simitlerin yanı sıra kaşarlı, peynirli, zeytinli ve biberli poğaçalar bulunduruyoruz. Ayrıca katmer, sigara böreği ve çeşitli börekler de satıyoruz. Elimizden geldiğince müşterilerimize farklı ürünler sunmaya çalışıyoruz.”