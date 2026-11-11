Meteorolojiden İstanbul'un Anadolu Yakası için uyarı
11.11.2026 08:42
Son Güncelleme: 11.11.2026 08:44
Sibirya soğukları yerini bugünden itibaren yalancı bahara bırakacak. Ancak bazı bölgelerde sağanak bekleniyor. İstanbul'un Anadolu Yakası'na bu akşam için uyarı yapıldı.
Türkiye genelinde etkili olan Sibirya soğukları yurdu terk etti. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artışa geçecek.
Ancak bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olmaya devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yağış beklenen yerler arasında İstanbul'un Anadolu Yakası da bulunuyor.
İşte bugünkü hava durumuna ilişkin son tahminler...
ANADOLU YAKASI'NDA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün geçireceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bazı bölgelerde sağanak geçişleri de bekleniyor. O noktalardan biri de İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan ilçeler.
Megakentin Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.
KIYI EGE'DE SEL TEHLİKESİ VAR
Kıyı Ege'de ise akşam ve gece saatlerinde sel tehlikesi var.
Kıyı Ege ile Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur'un batısı, Antalya'nın doğu kıyı kesimleri, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı bir gün geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Edremit'teki yağışların yer yer kuvvetli olarak olması beklendiğinden vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
HAVA KADEME KADEME ISINACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelindeki hava sıcaklıkları bugünden itibaren artışa geçecek.
Sibirya soğuklarının ardından yalancı bahar yaşanacak. İstanbul'da yarın beklenen hava sıcaklığı 20 derece. Başkent Ankara yarın 16, İzmir ise 23 derece olacak. İzmir'de yarın gök gürültülü sağanak beklentisi de var.
Cuma gününe gelindiğinde İstanbul'da hava sıcaklığı 21 dereceye ulaşacak. Aynı gün Ankara'da ise 28 derecelik hava sıcaklığı bekleniyor. Cuma günü İzmir ise 24 derece olacak.
Hafta sonu hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yeni bir yağışlı hava sisteminin yurda giriş yapacağı tahmin ediliyor.
YASAL UYARI
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