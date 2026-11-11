Meteorolojiden İstanbul'un Anadolu Yakası için uyarı

Kıyı Ege'de ise akşam ve gece saatlerinde sel tehlikesi var.

Kıyı Ege ile Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur'un batısı, Antalya'nın doğu kıyı kesimleri, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı bir gün geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Edremit'teki yağışların yer yer kuvvetli olarak olması beklendiğinden vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.