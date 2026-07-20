Mezarlar zarar görmesin diye minderlerle önlem aldılar
20.07.2026 11:45
Avcılar'da yıkımı yapılan binadan kopan beton parçalarının mezarlara zarar vermemesi için kapı ve minderlerle önlem alındı.
Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında, yakında bulunan mezarlığın zarar görmemesi çeşitli önlemler alındı.
Yıkım esnasında etrafa saçılan ve kopan beton blokların mezarların üstüne devrilmesini engellemek amacıyla, mezarların üzerine eski kapılar, tahtalar ve minderler yerleştirildi.
Belediye ekiplerinin denetimi altında tamamlanan yıkım işleminin sonrasında, mezarlık alanına ve çevreye dökülen tüm moloz ile beton kalıntıları titizlikle temizlendi.
Yıkımı gerçekleştiren firmanın gerekli güvenlik tedbirlerini eksik alması sebebiyle yetkililer tarafından 20 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Yıkım alanında çalışan işçilerden Eyüp Güllük, mezarları korumak için uyguladıkları yöntemi aktararak, "Biz bu süngerleri koyduk amortisör görevi yaptı. Tahtalarla da korumasını aldık zaten" ifadelerini kullandı.
"YİNE DE KÜÇÜK PARÇALAR DÜŞTÜ"
Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Karakoç, zabıta görevlileriyle kentsel dönüşüm alanına gelerek, mezarlara zarar verilmemesi ve taş veya molozların mezarlardan temizlenmesi için çalışmaları yerinde denetledi.
Yıkımda görevli olan çalışanlardan Abdullah Erkan Güllük, "Mezarlıkları korumak için önlemimizi almıştık; ancak küçük parçalar düştü. Şu anda da temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Kapılarla tahtalarla üstünü kapatıtk. Zarar gelmemesi için de yıkımı yapan ekibimize bilgi verdik. " dedi.
"SÜNGERLER AMORTİSÖR GÖREVİ GÖRDÜ"
Bir başka görevli Eyüp Güllük ise mezarların üzerine koydukları süngerlerin amortisör görevi yaptığını ileri sürerek "Biz bu süngerleri koyduk amortisör görevi yaptı. Düşen taşlar üstte kaldı. Tahtalarla da korumasını aldık zaten herhangi bir sıkıntı yok zaten tertemiz." diye konuştu. Diğer yandan binanın yıkımının ardından mezarlar temizlenerek yıkandı. Başkan Yardımcısı Karakoç, yıkım firmasının bu gibi hassasiyet taşıyan yerlerde özenle çalışması gerektiğini, küçük molozların temizletildiğini belirtti. Karakoç tespit edilen bazı eksiklik ve hatalar nedeniyle firmaya 20 bin lira ceza kesildiğini belirtti.