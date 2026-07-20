Mezarlar zarar görmesin diye minderlerle önlem aldılar

Bir başka görevli Eyüp Güllük ise mezarların üzerine koydukları süngerlerin amortisör görevi yaptığını ileri sürerek "Biz bu süngerleri koyduk amortisör görevi yaptı. Düşen taşlar üstte kaldı. Tahtalarla da korumasını aldık zaten herhangi bir sıkıntı yok zaten tertemiz." diye konuştu. Diğer yandan binanın yıkımının ardından mezarlar temizlenerek yıkandı. Başkan Yardımcısı Karakoç, yıkım firmasının bu gibi hassasiyet taşıyan yerlerde özenle çalışması gerektiğini, küçük molozların temizletildiğini belirtti. Karakoç tespit edilen bazı eksiklik ve hatalar nedeniyle firmaya 20 bin lira ceza kesildiğini belirtti.