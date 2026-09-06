Michelin yıldızlı şeflerden Çanakkale lezzet önerileri

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, eşsiz lezzet dünyasını aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de bulunduğu altı isimle bir araya getirdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen “Lezzet Noktası” projesi kapsamında Çanakkale’de bulunan şef ve konuk isimler, öne çıkan işletmeleri ziyaret ederek şehrin köklü mutfak kültürünün peşine düştü.

52 Lezzet Noktası’nın bulunduğu Çanakkale’de, işletme sahipleri ve ustalarla bir araya gelen isimler, kuşaktan kuşağa aktarılan özel lezzetleri bizzat dinledi. Her şef ve konuk Çanakkale’nin birbirinden farklı yemeklerine dikkat çekerken, ortak nokta “zeytinyağı” oldu. Peki her mutfakta her lezzeti tadıyla taçlandıran zeytinyağının iyisi nasıl seçilir?