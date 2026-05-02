Mikado ve matador cinsi tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu 250 TL

02.05.2026 09:20
Son Güncelleme: 02.05.2026 09:48
İHA
Mersin'de sofralık kayısı hasadı başladı. Hal esnafı Gürkan Acar, "Mikado ve matador cinsi tezgahlarımıza geldi. Fiyatlarımız şu anda 150 ile 250 TL arasında, cinsine göre değişiyor" dedi.
Türkiye'de sofralık kayısı üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı Mersin'de açık bahçelerde hasat başladı. İşçiler, tek tek topladıkları ürünleri hale gönderdi.
Mikro klima özelliğine sahip, rengiyle, kokusuyla, görüntüsüyle dikkat çeken sofralık turfanda kayısının halden hem iç pazara hem de Orta Doğu ile, Rusya, Hindistan ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtildi.
"FİYATLAR 150 İLE 250 TL ARASINDA"
Kayısı alımına başlayan hal esnaflarından Gürkan Acar, "Mikado ve matador cinsi tezgahlarımıza geldi. Fiyatlarımız şuanda 150 ile 250 TL arasında, boyuna ve cinsine göre değişmektedir. İnşallah güzel bir hasat yılı bekliyoruz." dedi.
"REKOLTENİN 300 BİN TON OLMASI BEKLENİYOR"
77 bin 800 dekar alanda üretim yapılan sofralık kayısıda bu yıl rekoltenin 300 bin ton ve ihracatın ise yaklaşık 100 bin ton olmasının beklendiği kaydedildi.
Bu yıl soğuklamasını iyi aldığı için verimli olan kayısının kilosu kalitesine göre 120 ile 250 liradan alıcı buluyor.