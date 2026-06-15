Milattan önce inşa edildi. Son günlerde ziyaretçi yağıyor

Anadolu'nun en önemli antik metropollerinden biri olarak kabul edilen Anavarza Antik Kenti, tarihi zenginliği ve görkemli yapılarıyla dikkat çekiyor.

Antik kentte sütunlu cadde, hamam, kilise kalıntıları, tiyatro, amfitiyatro, stadyum, su yolları, kaya mezarları, nekropol alanı ve üç girişli zafer takı gibi birçok önemli eser yer alıyor.