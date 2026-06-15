Milattan önce inşa edildi. Son günlerde ziyaretçi yağıyor
15.06.2026 10:41
Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Anavarza Antik Kenti, bahar aylarıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Anadolu'nun en önemli antik metropollerinden biri olarak kabul edilen Anavarza Antik Kenti, tarihi zenginliği ve görkemli yapılarıyla dikkat çekiyor.
Antik kentte sütunlu cadde, hamam, kilise kalıntıları, tiyatro, amfitiyatro, stadyum, su yolları, kaya mezarları, nekropol alanı ve üç girişli zafer takı gibi birçok önemli eser yer alıyor.
Geçtiğimiz yıllarda restore edilerek yeniden ziyarete açılan ve dünyanın ilk çift şeritli sütunlu caddelerinden biri olarak kabul edilen sütunlu yol, kale surları ve tarihi yapılar ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği alanlar arasında bulunuyor.
Tarihi yapılar ile doğanın iç içe oluşturduğu manzara, bölgenin turizm potansiyelini de gözler önüne serdi.
"İNSANI HAYRAN BIRAKIYOR"
Tarihi ve kültürel alanları gezmek için bölgeye gelen ziyaretçilerden Abdurrahim Yiğit, "Mardinliyim. Kastamonu, Kahramanmaraş ve birçok tarihi alanı gezdik. Kozan'daki Anavarza Antik Kenti'ne de geldik. Girişteki kesme taşlar ve o dönemin imkanlarıyla yapılan eserler, gerçekten insanı hayran bırakıyor" dedi.
Roma İmparatoru Augustus zamanında inşa edildiği bilinen antik kentin geçmişi, milattan önce 9 yılına kadar dayanıyor.
200 metre yüksekliğindeki dik bir kütlenin üzerine kurulan Anavarza Kalesi, ziyaretçilerine muhteşem ova manzarası sunuyor.
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