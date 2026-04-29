Milyonlarca turistin favori noktalarından biriydi. İsmi değişiyor

Kapadokya Mahallesi olarak isimlendirilen bölgenin Nevşehir Kalesi, Kayaşehir ve tarihi yapılarla çevrili olduğuna dikkat çeken Başkan Arı, bölgenin Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait izleri bir arada taşıdığını ifade etti.

Arı, ‘’Burası adeta Kapadokya'nın minyatürü konumunda. Dünyanın en büyük yamaç yerleşimlerinden biri olan Kayaşehir ile birlikte artık hem Türkiye'de hem dünyada daha fazla bilinen bir merkez haline geldi" dedi.

Kayaşehir'in Nevşehir turizmine önemli katkı sunduğunu kaydeden Arı, henüz tüm alternatif turizm projeleri tamamlanmamasına rağmen bölgenin ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığını belirtti.