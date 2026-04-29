Milyonlarca turistin favori noktalarından biriydi. İsmi değişiyor
29.04.2026 14:43
İHA
Nevşehir Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında alınan kararla Raşitbey Mahallesi'nin ismi, "Kapadokya Mahallesi" olarak değiştirildi.
Nevşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında gündeme alınan isim değişikliği teklifi, yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye meclisinden geçen karar daha sonra Nevşehir Valiliği'ne sunuldu. Valilik tarafından yapılan incelemelerin ardından isim değişikliği onaylandı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, alınan kararın şehir adına önemli bir adım olduğunu söyledi.
Kapadokya Mahallesi olarak isimlendirilen bölgenin Nevşehir Kalesi, Kayaşehir ve tarihi yapılarla çevrili olduğuna dikkat çeken Başkan Arı, bölgenin Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait izleri bir arada taşıdığını ifade etti.
Arı, ‘’Burası adeta Kapadokya'nın minyatürü konumunda. Dünyanın en büyük yamaç yerleşimlerinden biri olan Kayaşehir ile birlikte artık hem Türkiye'de hem dünyada daha fazla bilinen bir merkez haline geldi" dedi.
Kayaşehir'in Nevşehir turizmine önemli katkı sunduğunu kaydeden Arı, henüz tüm alternatif turizm projeleri tamamlanmamasına rağmen bölgenin ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığını belirtti.
Profesyonel turist rehberi Eren Demirkol ise Kayaşehir'in Kapadokya bölgesinde keşfedilen en genç yer altı şehirlerinden biri olduğunu dile getirdi.
Bölgeyi ziyaret eden yerli turist Duygu Genç de mahalleye Kapadokya isminin verilmesini olumlu bulduğunu belirterek, yapılan değişikliğin kentin marka değerine katkı sağlayacağını söyledi.
Nevşehir'de alınan isim değişikliği kararının, kentin turizm kimliğini güçlendirmesi ve "Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir" markasının daha görünür hale gelmesine katkı sunması bekleniyor.
Kapadokya, 2025 yılında 4 buçuk milyondan fazla yerli ve yabancı turist ağırlayarak popülaritesini sürdürmüştü.
