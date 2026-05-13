Milyonluk ceza kesildi, Vali "Nasıl bu kadar pervasız oluyorsun?" diye seslendi
13.05.2026 13:16
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat'ta bir besi çiftliğinden kaynaklandığı belirtilen kirliliğe tepki gösterdi. İlk etapta 2 buçuk milyon TL ceza yazıldığını söyleyen Şahin, çiftlik sahibine "Nasıl oluyor da bu kadar pervasız oluyorsun." diye seslendi.
Sahil şeridini ve deniz ekosistemini korumak, Sıfır Atık vizyonunu denizle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi"nin tanıtım programı, Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Programda, Antalya’nın denizleri, kıyıları ve doğal ekosisteminin korunmasına yönelik yürütülecek çalışmalar, çevre kirliliğiyle mücadele, Sıfır Atık vizyonu ve COP31 sürecinde kentin üstleneceği sorumluluklar ele alındı.
"REZERVASYONLAR İPTAL EDİLDİ"
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat ilçesinde Evrenseki Sahili’nin kahverengiye bürünmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kirliliğin bir besi çiftliğinden kaynaklandığını belirten Şahin, "Birkaç gün önce Manavgat’ta bir besi çiftliği hayvansal atıklarının tamamını nehre bırakıyor, deniz perişan oldu. Hatta o bölgedeki oteller rezervasyon iptalleri yaşadı. Arkadaşlarımız çok ağır cezalarla cezalandırdılar." dedi.
"NASIL BU KADAR PERVASIZ OLUYORSUN"
Şahin, tepkisini “İlk etapta 2 buçuk milyon liranın üzerinde ceza yazdılar. Konuyu Cumhuriyet Savcılığına verdiler. Ben orasında değilim; nasıl oluyor da bu kadar pervasız oluyorsun, nasıl oluyor da bu kadar umursamaz oluyorsun?” diye sürdürdü.
Vali Şahin ayrıca "Bu coğrafya, bu şehir, bu deniz bizim ama sadece bizim de değil, çocuklarımızın. Aynı zamanda mensubu olduğumuz insanlık ailesinin. Bu kadar umursamaz, bu kadar pervasız olamayız. Her ne yapıyorsak çevremize zarar veriyor muyuz, vermiyor muyuz düşünmek zorunda değil miyiz?" ifadesini kullandı.