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Mimarın korkunç ölümü. Önce aracını yaktı, sonra villasını ateşe verdi

14.08.2026 10:47

İHA

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Adana'da ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen bir mimar, önce aracını ve villasını ateşe verip yaşamını sonlandırdı.

Mimarın korkunç ölümü. Önce aracını yaktı, sonra villasını ateşe verdi
IHA

Adana'da H.Ç. isimli mimar, aracını ve villasını yakıp yaşamına son verdi.

 

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Sambayadı Mahallesi'nde meydana geldi.

Mimarın korkunç ölümü. Önce aracını yaktı, sonra villasını ateşe verdi 1
IHA

İddiaya göre ailevi sorunlar yaşayan mimar H.Ç., 13 Ağustos günü gece saatlerinde eve geldi.

 

Önce aracını ateşe veren H.Ç., araçta meydana gelen patlamaların ardından villaya girdi. Kapıları kilitlediği öne sürülen mimar daha sonra villayı ateşe verdi.

ALEVLERİ GÖREN MAHALLELİ 112'Yİ ARADI 2
IHA

ALEVLERİ GÖREN MAHALLELİ 112'Yİ ARADI

Alevleri ve patlama seslerini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki ve villadaki yangın söndürüldü.

 

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU 3
IHA

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Ekipler villaya girdiklerinde H.Ç.'nin yangında yaşamını yitirdiğini belirledi.

 

Mimarın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Otopsinin ardından H.Ç.'nin cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

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