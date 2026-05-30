Mimarlığı bitirdi, iş bulamayınca mezar bakıcısı oldu "En çok talep gurbetçilerden geliyor"
30.05.2026 11:20
Erzurum'da Peyzaj Mimarlığı bölümünü bitiren Fahrettin Küçükkenan, kendi alanında iş bulamayınca mezar bakıcılığı yapmaya başladı.
ÜCRETİ 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Erzurum'da kahvehanede oturdukları sırada televizyonda yayınlanan kabir ziyareti haberinden etkilenen iki arkadaş, mezarlıkların daha bakımlı hale getirilmesine yönelik çalışma yapma fikrini hayata geçirdi.
Sosyal medya üzerinden hizmet vermeye başlayan ikili; mezar temizliği, peyzaj düzenlemesi, çimlendirme, çiçek ekimi, ağaç dikimi, yazı yenileme ve demir mezarlarda bakım-onarım çalışmaları yapıyor.
Özellikle uzun yıllardır Erzurum dışında yaşayan gurbetçilerden yoğun talep aldıklarını belirten Küçükkenan ve Ökmen, hizmet ücretlerinin yapılan işlemlere göre 2 bin ila 20 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.
Okulu bitirdikten sonra işsiz olduğunu söyleyen peyzaj mimarı Fahrettin Küçükkenan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Mezarların kaybolmaması için silinen isimleri boyuyoruz. İnsanlar da gelemiyor, biz onlara uzaktan görüntüyle gösteriyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin bir mezar sistemi var, mevtanın bilgilerini alıyoruz. Adını, soyadını, ölüm tarihini sisteme yazınca bizi mezarın olduğu yere götürüyor. Biz de talebe göre düzenleme yapıyoruz.”
Yaklaşık bir yıl öncesine kadar işsizlikle mücadele ederken Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne kaynak ustası olarak işe başladığını söyleyen Abdulkadir Ökmen ise “Çorap satmaya varana kadar birçok işte bulundum. Sonunda şükürler olsun yaklaşık bir yıldır mesleğim olan kaynakçılığı, Büyükşehir Belediyesi'nde icra ediyorum” dedi.
GURBETÇİLER İLGİ GÖSTERİYOR
En çok talebin gurbetçilerden geldiğini ifade eden Ökmen, şu şekilde konuştu:
“20-25 senedir Erzurum’dan gitmiş gurbetçilerimiz rağbet gösterip, yakınlarının kabrini yaptırıyorlar. Kabirlerde yabani otların temizliği, isimleri gitmişse isimlendirme çalışmasının yapılması, eğer demirdense ve paslanmışsa kırığı döküğü varsa onların tamiratı, isteğe göre çimlendirme çalışması, çiçeklendirme çalışması, çevre peyzajı, ağaç dikimi gibi istekleri yerine getiriyoruz.”
