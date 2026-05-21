Minibüs yandı, sosyal medya fenomeni tepki gösterdi

Yangına tanıklık ettiğini ifade eden G.K. isimli sosyal medya fenomeni, “Köy minibüsüne bindim ve yolculuk yaptığım sırada minibüs şoförü birisiyle telefonla konuşuyordu. 'Arabanın bir tarafı bozuldu, frenleri tutmuyor, bunu yaptıralım' diye sürekli şikayet ediyordu. Çok fazla ilerleyemedik.” dedi.

G.K. "Sonra baktım arabanın önünden duman geliyor. Şoföre dedim aracı durdur inelim ve araç yanmaya başladı. Her zaman söylüyoruz, yetkili birimlere şikayet ediyoruz, şu zamanla eskiyen köy minibüsleri yenilenmelidir." diye konuştu.