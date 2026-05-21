Minibüs yandı, sosyal medya fenomeni tepki gösterdi
21.05.2026 16:17
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki bir yolcu minibüsünün ön kısmı alev aldı. Bu sırada araçta yolculuk yapan sosyal medya fenomeni, yaşananları tepki dolu sözlerle anlattı.
Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Önerler Mahallesi Çanakkale Şehitleri Bulvarı üzerinde meydana geldi.
İstanbul Caddesi'ne doğru ilerleyen R.A. idaresindeki yolcu minibüsünün ön kısmından dumanlar yükseldi. Şoför durumu fark edince aracı yol kenarına çekti.
Yolcular da daha sonra apar topar minibüsten indi.
Çevredekilerin yangın tüpleriyle ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesiyle alevler söndürüldü.
Araçta maddi hasar meydana geldi.
"KÖY MİNİBÜSLERİ YENİLENSİN"
Yangına tanıklık ettiğini ifade eden G.K. isimli sosyal medya fenomeni, “Köy minibüsüne bindim ve yolculuk yaptığım sırada minibüs şoförü birisiyle telefonla konuşuyordu. 'Arabanın bir tarafı bozuldu, frenleri tutmuyor, bunu yaptıralım' diye sürekli şikayet ediyordu. Çok fazla ilerleyemedik.” dedi.
G.K. "Sonra baktım arabanın önünden duman geliyor. Şoföre dedim aracı durdur inelim ve araç yanmaya başladı. Her zaman söylüyoruz, yetkili birimlere şikayet ediyoruz, şu zamanla eskiyen köy minibüsleri yenilenmelidir." diye konuştu.