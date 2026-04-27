Mirasçılar anlaşamayınca çürümeye terk edilmişti. Tescilli tarihi konak için yıkım kararı
27.04.2026 11:20
İHA
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bulunan 250 yıllık tescilli Hüseyin Bey Konağı için yıkım kararı verildi. Konağın, mirasçılar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıllardır çürümeye terk edildiği öğrenildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Yenice köyünde bulunan 250 yıllık Hüseyin Bey Konağı, 2015 yılında Kastamonu İl Kültür ve Turizmi Müdürlüğü "ikinci derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmişti.
250 metrekarelik iki katlı konakta yedi oda bulunuyor, Osmanlı döneminde bölgenin köklü ailelerinden Hacı Ahmetoğulları'ndan Hüseyin Bey tarafından yaptırıldığı belirtiliyor.
"MİRASÇILARIN ANLAŞMAZLIĞI YÜZÜNDEN ONARILAMADI"
Konak için bugün itibariyle tehlike arz etmesi nedeniyle yıkım kararı verildi.
Emekli öğretmen ve yazar Muhittin Göksoy, konağın bugüne kadar mirasçılarının aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle onarılamadığını söyledi.
Göksoy konağın ikinci derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesinin ardından köy muhtarlığı ve Yenice köyü Çevre Güzelleştirme Derneği olarak restore edilmesi için çabaladıklarını, ancak sonuç alamadıklarını vurguladı.
"TURİZME KAZANDIRILMASI GEREKİYORDU"
Muhittin Göksoy, "Tarihi konağın çatısı, duvarları, pencereleri yıkılmış durumda. Bu haliyle çevreden geçenlere de zarar verebilir. Tarihi konağın bir an önce restore edilerek turizme kazandırılması gerekirken, fakat en son yıkım kararı verildi ve yıkım çalışmalarına da kararla birlikte başlandı" dedi.
"KASTAMONU MİMARİSİNİN ÖRNEKLERİNDEN BİRİYDİ"
Göksoy, iki katlı konakta yedi oda bulunduğunu hatırlatarak "Konağın tavanında duran ağaç süslemeleri hala güzelliğini koruyordu. Kastamonu mimarisinin örneklerinden biri olduğu göz önüne alınan konağın yıkılması bizleri çok üzdü" diye konuştu..
