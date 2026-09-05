Misafirliğe gittiği ev sonu oldu
05.09.2026 16:14
Eskişehir'de misafirliğe gittiği arkadaşının 2’nci kattaki evinin penceresinden düşen adam hayatını kaybetti.
Olay gece saatlerinde Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi.
43 yaşındaki Veli Köksal, arkadaşı olan M.B.A’nın evine gitti.
Bir süre sonra 2’nci kattaki dairenin penceresinden düşen Köksal, ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Köksal, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Köksal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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