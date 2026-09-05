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Misafirliğe gittiği ev sonu oldu

05.09.2026 16:14

DHA

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Eskişehir'de misafirliğe gittiği arkadaşının 2’nci kattaki evinin penceresinden düşen adam hayatını kaybetti.

Misafirliğe gittiği ev sonu oldu
DHA

Olay gece saatlerinde Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. 

 

43 yaşındaki Veli Köksal, arkadaşı olan M.B.A’nın evine gitti. 

Misafirliğe gittiği ev sonu oldu 1
DHA

Bir süre sonra 2’nci kattaki dairenin penceresinden düşen Köksal, ağır yaralandı.

 

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Köksal, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

 

Misafirliğe gittiği ev sonu oldu 2
DHA

Köksal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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