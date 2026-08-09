Mobil dondurmacı. Tarlaya servis yapıyor
09.08.2026 10:57
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde bir dondurma işletmesi, sıcak altında hasat yapan çiftçileri tarlaya götürdüğü dondurmayla serinletiyor.
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde dondurma işletmesi, tarlalarda hasat yapan çiftçilere araçla dondurma ulaştırmaya başladı.
Dondurmacı, gelen talep üzerine çiftçilerin bulunduğu tarlaya gidiyor. Araca yerleştirilen dondurucuda taşınan dondurmalar tarlalardaki çiftçilere ulaştırılıyor. 30 derecenin hava sıcaklıklarının yaşandığı kentteki çiftçiler, dondurma sayesinde serinliyor.
İhsangazi ilçesinde çiftçilik yapan Ecevit Köse, "Çiftçiler olarak bizler için bu sıcakta dondurmamız ayağımıza geliyor. Sıcak havada serin serin yiyoruz" dedi.
Dondurmacı Hayrihan Altınok ise 25 yıldır bu mesleği sürdürdüklerini belirterek, "Malum hava sıcak. Çiftçilerimizin yanında olmak amacıyla İhsangazi’nin bütün köylerine gidiyoruz. Özellikle çiftçilerimizden çok talep var. Gidemediklerimiz varsa haklarını helal etsinler. Hasat zamanı bu şekilde doldurma dağıtıyoruz" diye konuştu.
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