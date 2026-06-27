Modern ve antik yaşam bir arada. Side Antik Kenti ışıklarla aydınlatıldı
27.06.2026 11:47
Geç Bronz Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait izler taşıyan Antalya'daki Side Antik Kenti, gece müzeciliği kapsamında akşam ziyaretlerine açıldı.
Akşam ziyaretlerine açılan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti, genişletilmiş güzergahı ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Modern ve antik yaşamın bir arada olduğu Side'de ziyaretçiler, ışıklandırılmış heykel ve tarihi yapıları gece atmosferinde keşfederek kültürel yolculuğa çıkıyor.
Side Antik Kenti'nde, 1947 yılında Ordinaryüs Prof. Dr. Arif Müfid Mansel öncülüğünde başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları, günümüzde Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı başkanlığındaki ekibinin çalışmalarıyla yürütülüyor. Günümüzde modern ve antik yaşamın bir arada bulunduğu Side hem turizm hem de kültürel mirasıyla Türkiye'nin önde gelen antik kentleri arasında yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı çalışmaları hız kazanırken, gece müzeciliği uygulamalarıyla da kültürel alanların ziyaretçi sayısı artıyor.
Yaz aylarında öğle saatlerinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte, gece müzeciliği sayesinde ziyaretçiler ve turistler Side Antik Kenti'ni akşam saatlerinde farklı bir atmosferde keşfetme imkanı buluyor.
SİDE'DE GEZİ GÜZERGAHI GENİŞLETİLDİ
Gece müzeciliğinin üçüncü sezonunun başladığını kaydeden Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, “Özellikle hava sıcaklıkları arttıkça gece ziyaretlerine olan talep de paralel şekilde artıyor” dedi.
Side'de modern yaşamın antik kentle iç içe olduğunu söyleyen Alanyalı, “Side, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen antik kentlerinden biri. Side'nin sahip olduğu bu özgün yapı hem kent için özel bir durum oluşturuyor hem de önemli avantajlar sağlıyor” dedi.
Alanda kazıların hızla devam ettiğini belirten Prof. Dr. Alanyalı, “Gece müzeciliği, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmaların son aşamasıdır. Öncelikle kentin ören yeri sınırları genişletildi, yeni ziyaretçi rotaları oluşturuldu, karşılama merkezi hazırlandı. Bunun yanında yürüyüş güzergahı üzerindeki anıtların restorasyonu gerçekleştirildi, sokaklar yenilendi ve ziyaretçilerin kent içinde daha fazla vakit geçirebileceği önemli noktalar oluşturuldu” dedi.
Bu yıl gezi güzergahına Arif Müfit Mansel Arkeoloji Müzesi'nin de kazandırıldığını belirten Alanyalı, “2026 yılı itibarıyla Side'deki müze sayısı ikiye çıktı. Bugün Side, gece müzeciliğinde en çok ziyaret edilen antik kentlerden biri konumunda” diye konuştu.
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