Modern ve antik yaşam bir arada. Side Antik Kenti ışıklarla aydınlatıldı

Gece müzeciliğinin üçüncü sezonunun başladığını kaydeden Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, “Özellikle hava sıcaklıkları arttıkça gece ziyaretlerine olan talep de paralel şekilde artıyor” dedi.

Side'de modern yaşamın antik kentle iç içe olduğunu söyleyen Alanyalı, “Side, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen antik kentlerinden biri. Side'nin sahip olduğu bu özgün yapı hem kent için özel bir durum oluşturuyor hem de önemli avantajlar sağlıyor” dedi.

Alanda kazıların hızla devam ettiğini belirten Prof. Dr. Alanyalı, “Gece müzeciliği, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmaların son aşamasıdır. Öncelikle kentin ören yeri sınırları genişletildi, yeni ziyaretçi rotaları oluşturuldu, karşılama merkezi hazırlandı. Bunun yanında yürüyüş güzergahı üzerindeki anıtların restorasyonu gerçekleştirildi, sokaklar yenilendi ve ziyaretçilerin kent içinde daha fazla vakit geçirebileceği önemli noktalar oluşturuldu” dedi.

Bu yıl gezi güzergahına Arif Müfit Mansel Arkeoloji Müzesi'nin de kazandırıldığını belirten Alanyalı, “2026 yılı itibarıyla Side'deki müze sayısı ikiye çıktı. Bugün Side, gece müzeciliğinde en çok ziyaret edilen antik kentlerden biri konumunda” diye konuştu.