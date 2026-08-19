Motokurye Alican vahşeti ortaya çıkardı, Alman vatandaşı sınır dışı ediliyor

Antalya'da kazada yaralanan yavru köpeğin başını taşla ezerek öldürdüğü öne sürülen Alman vatandaşı, sınır dışı edilecek.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kullandıkları ATV ile yavru bir köpeğe çarpan Alman vatandaşı J.R., ardından köpeğin başına taşla vurarak ölümüne neden oldu.

Olayı kask kamerasıyla kaydeden motokurye Alican Yılmaz'ın ihbarı üzerine Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti.