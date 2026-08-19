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Motokurye Alican vahşeti ortaya çıkardı, Alman vatandaşı sınır dışı ediliyor

19.08.2026 10:34

İHA

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Antalya'da ATV aracı ile kaza yapan bir kişi, yaralanan yavru köpeği başını taşla ezerek katletti.

Motokurye Alican vahşeti ortaya çıkardı, Alman vatandaşı sınır dışı ediliyor
IHA

Antalya'da kazada yaralanan yavru köpeğin başını taşla ezerek öldürdüğü öne sürülen Alman vatandaşı, sınır dışı edilecek.

 

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kullandıkları ATV ile yavru bir köpeğe çarpan Alman vatandaşı J.R., ardından köpeğin başına taşla vurarak ölümüne neden oldu.

 

Olayı kask kamerasıyla kaydeden motokurye Alican Yılmaz'ın ihbarı üzerine Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti.

Motokurye Alican vahşeti ortaya çıkardı, Alman vatandaşı sınır dışı ediliyor 1
IHA

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan J.R., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

 

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli hakkında kamu düzenini bozmaktan işlem başlatıldı.

VİLLASINDAN RUHSATSIZ TÜFEK ÇIKTI 2
IHA

VİLLASINDAN RUHSATSIZ TÜFEK ÇIKTI

Şüphelinin villasında yapılan çalışmada ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

 

Ayrıca Almanya'da suç kaydının bulunduğu belirlenen Alman vatandaşı, sınır dışı edilmek üzere jandarma ekiplerince Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

"ADALETİN YERİNİ BULMASINDAN DOLAYI MUTLUYUM" 3
IHA

"ADALETİN YERİNİ BULMASINDAN DOLAYI MUTLUYUM"

Olayı kask kamerasıyla görüntüleyen ve jandarmaya ihbarda bulunan motokurye Alican Yılmaz, Alman vatandaşının sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmesinin ardından adaletin yerini bulmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

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