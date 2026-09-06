Motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde ilerlediği anları paylaştı. 117 bin lira ceza yazıldı

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı motorize 'Şahin' polisi, 28 Ağustos Cuma günü saat 16.00 sıralarında yapılan denetimde Recep Burhan A. yönetimindeki motosikleti durdurdu.

Yapılan kontrolde, motosikletin 55 RC 256 numaralı plakasının takılı olmadığı ve dikiz aynasının bulunmadığı tespit edildi. Ekipler, sürücüye “Tescilli aracı plakasız kullanmak ve dikiz aynası olmayan aracı kullanmak” nedeniyle cezai uyguladı.